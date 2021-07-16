Galatasaray'da koronavirüs alarmı

Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren ve önümüzdeki hafta PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçına çıkacak olan Sarı Kırmızılı ekipte 2 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Koronavirüsü testi pozitif çıkan iki futbolcunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalmak için ön eleme oynayacak olan Galatasaray, 21 Temmuz’da deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Hollanda ekibini 28 Temmuz’da evinde ağırlayacak.