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Spor Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Lige verilen arada Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcudan 4'ünün izolasyon ve tedavi süreçlerinin ardından gerçekleştirilen testlerinin negatif çıktığı ve bu oyuncuların bireysel çalışmalara başladığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:42:29 -
Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın, dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 oyuncudan 4'ünün gerekli izolasyon ve tedavi süreçlerinin ardından gerçekleştirilen testlerinin ikişer kez negatif sonuçlandığı, bu oyuncuların Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başladığı aktarıldı. Bu futbolcuların Atakaş Hatayspor maçından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması halinde karşılaşmanın kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmayacağı duyuruldu.

Bir futbolcunun ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde edilmesine rağmen, 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanılmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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