Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sağlık kontrolleri sırasında iki futbolcunun korona testi pozitif çıktı. Peki, Galatasaray’da korona testi pozitif olanlar kim?

Galatasaray’da hangi futbolcular korona oldu? Galatasaray korona olan futbolcular

Galatasaray’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün (16 Temmuz) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada hangi futbolcuların testlerinin pozitif olduğu belirtilmedi.