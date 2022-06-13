Galatasaray'da Hagi geri mi dönüyor?

Özbek’in aklında Fatih Terim şimdilik yok! Eski hocası Igor Tudor ise haber bekliyor. Erden Timur’un gönlü Hagi’den yana. Yerliler arasında ise liste başında Okan Buruk bulunuyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in seçilmesi ile birlikte gözler teknik direktörlük koltuğuna oturacak isime çevrildi. Özbek, ilk iş olarak sözleşmesi süren Domenec Torrent'le yolları ayıracak. Yeni başkanın, İspanyol teknik adam yerine düşündüğü hoca adayları arasında şu an Fatih Terim bulunmuyor.

IGOR TUDOR: GELMEYE HAZIRIM

Sabah'ın haberine göre; Verona'dan ayrılan Igor Tudor, Dursun Özbek'in gelişiyle Galatasaray'a dönmeye çok istekli. Hırvat teknik adam, menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe "Gelmeye hazırım" mesajını gönderdi. Tudor ismi masada.

GHEORGHE HAGİ'NIN HAYALİ VAR

Özbek'in seçimi kazanmasında büyük payı olan Erden Timur'un Hagi sevgisi biliniyor. Timur'un davetlisi olarak Barcelona maçına gelen Rumen hoca, sürpriz aday olarak görülüyor. 57 yaşındaki teknik adamın G.Saray'ı tekrar çalıştırma hayali var.

YERLİ HOCA OLURSA OKAN BURUK

Arjantinli Gallardo'nun da ismi sarı-kırmızılı kulüp için geçiyor. Yabancı teknik direktör adaylarının ağırlıklı olduğu listede şu an için yerli tek alternatif Okan Buruk. Metin Öztürk'ün gönlündeki hoca olan Buruk, Özbek'ten haber bekliyor.