Galatasaray'da gözler Icardi'de!

Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, ikinci sınavına çıkıyor. Son şampiyon, bugün saat 20.30'da Alman temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Heyecanlı karşılaşma, sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, bugün yeni bir rakiple mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Linz şehrinde Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşmada, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf karşısına çıkacak.

ICARDI OYNAYACAK MI?

Süper Lig'in son şampiyonu, Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla galibiyet arayacak.

Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin müsabakada oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

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