Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi!
Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajerliğini yapan Necdet Ergezen, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.
Oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda forma giymekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ergezen, "Yunus, Adana'dan Galatasaray’a performansıyla kendisini Süper Lig’de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.
Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi, "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim."
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asist kaydetti.
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