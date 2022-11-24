Galatasaray'da flaş sözleşme kararı!

Sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katarak dikkat çeken Galatasaray iç transferde de harekete geçti. Yunus Akgün ve menajeri ile geçtiğimiz ay sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar somut adım atmak üzere.

Lige ara verildi, taraflar masaya oturacak

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada tarafların masaya oturması ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Yunus Akgün ile menajeri ve kulüp yetkililerin anlaşmasında herhangi bir problem gözükmüyor.

Sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzayacak

Tarafların resmen anlaşması durumunda sözleşmesi 2024'te bitecek olan yıldız futbolcunun mukavelesi Haziran 2026'ya kadar uzatılacak.

Adana Demirspor'da yıldızı parladı

Geçtiğimiz 2 sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve Mavi Şimşekler'deki performansıyla göz dolduran Yunus Akgün, Mavi-Lacivertliler'de 70 maçta 16 gol, 20 asist kaydetmişti.

Sezon öncesi Galatasaray'a döndü

Adana Demirspor'da kiralık geçirdiği 1.5 sezonun ardından Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, 10'u ilk 11 olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.