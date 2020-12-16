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Spor Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı! Saracchi, Babel ve Falcao...
Spor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı! Saracchi, Babel ve Falcao...

Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında cuma günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Saracchi takımla birlikte çalıştı. Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:07:00 -
Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı! Saracchi, Babel ve Falcao...

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda, dün akşamki Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde hedefsiz ve hedefli pozisyon oyunları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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