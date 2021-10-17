Galatasaray'da Fatih Altaylı kararı: Paçayı kurtardı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari ve denetleme kurulu bağlamında ibra edilmezken, üyelikten çıkarılan ve ceza alan isimlerle ilgili karar da sabaha karşı verildi.

Fatih Altaylı, Serdar Eder, Barış Cenk Akkaya, Bülent Kankavi, Nurhan Dayı, Serdar Dinçbaylı’nın cezaları kaldırıldı.

Kulüpte 2. başkanlık yapan Fatih Altaylı, Bloomberg TV’deki spor programında Mustafa Cengiz’i sert bir dille eleştirmişti. Sert sözleri sonrası kulüpten ihraç edilen Fatih Altaylı'nın cezası sabaha karşı yapılan oylama ile kaldırıldı.

İhraç kararının onaylanmaması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Cengiz ve saz arkadaşlarının verdiği hukuksuz ihraç kararını onaylamayarak, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliğimi sürdürmeme imkan sağlayan genel kurulumuza teşekkür ediyorum."

Yine eski Sicil Başkanı Serdar Eder’in de cezası onanmadı. Üyeler Mustafa Cengiz döneminin disiplin kurulunu sert bir biçimde eleştirmişti.

18 saate yakın toplantı

Galatasaray'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 18 saate yakın sürdü. Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, üyelere gece yarısı, "Artık kahvaltıya kadar buradayız" esprisi yaptı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın mensupları veya misafirlerin alınmadığı salona 870 üye giriş yaptı.

Başkan Burak Elmas’ın yer aldığı genel kurula dönemi görüşülen ancak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz bulunamadı.