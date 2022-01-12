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Spor Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı
Spor

Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Torrent, sabah antrenmanına takımın başında çıktı. İspanyol teknik adam, Florya'da bulunan başkan Burak Elmas ile de görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 19:31:00 -
Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Torrent'in göreve gelmesiyle Galatasaray'da çift idman döneminin başlayacağı belirtildi.

Sabah saat 11:00'da ilk antrenmanını yapan Torrent, saat 17:00'a bir antrenman daha koydu.

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