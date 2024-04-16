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Spor Galatasaray'da divan kurulu toplantısı ne zaman? Neden yapılacak? O adım için ilgi artıyor... Tarihi netleşti: Saat 13.30'da
Spor

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı ne zaman? Neden yapılacak? O adım için ilgi artıyor... Tarihi netleşti: Saat 13.30'da

Yeniakit Publisher
2024-04-16 00:49:00 - 2024-04-16 00:50:49
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı ne zaman? Neden yapılacak? O adım için ilgi artıyor... Tarihi netleşti: Saat 13.30'da

Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. Yeni adımlar merakla bekleniyor. Olağan divan kurulu toplantısı 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.

NE ZAMAN ? NEDEN YAPILACAK?

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.
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