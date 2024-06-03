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Spor Galatasaray’da deprem! Yıldız oyuncu, Okan Buruk’u hedef aldı
Spor

Galatasaray’da deprem! Yıldız oyuncu, Okan Buruk’u hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 09:26:00 -
Galatasaray’da deprem! Yıldız oyuncu, Okan Buruk’u hedef aldı

Şampiyonluğa rağmen tartışmaların bitmediği Galatasaray’da bu kez Zaha depremi yaşandı. Yıldız oyuncu kendisini oynatmadığı gerekçesiyle Okan Buruk’u soysal medyadan hedef aldı, ardından paylaşımını sildi. Zaha’ya yönetimden uyarı geldiği belirtiliyor.

Geçen sezon transfer edilen ve büyük umutlarla takıma katılan Zaha, beklenen performansı gösteremedi. Bu durum, taraftarların ve spor kamuoyunun eleştirilerine neden oldu.

Sezon başında geldiği sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Zaha'ya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" diye sordu.

Wilfried Zaha 'kendine yeni kulüp bul' diyen taraftara verdiği cevabı sildi

Okan Buruk'a sitem

31 yaşındaki futbolcu, buna karşılık verdiği cevapta "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı sildi

Zaha, daha sonra bu cevabını sildi. Yıldız oyuncu ile yönetimin iletişime geçip paylaşımı sildirttikleri belirtiliyor.
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