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Galatasaray'da Denayer depremi! Başkan açıkladı

Galatasaray’ın bir kez daha kiralamak için uğraş verdiği Jason Denayer için Lyon araya girdi, işi bitirdi. Fransız kulübünün başkanı Aulas, Belçikalı yıldızın Fransa’da olduğunu söyleyip, “Yeni oyuncumuz geçen sezon Galatasaray ile lig şampiyonu oldu” dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:10
Galatasaray'da Denayer depremi! Başkan açıkladı

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uğraştığı Jason Denayer konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar ile 2 kiralık dönemi geçiren ve bir kez daha İstanbul’a gelmek isteyen Belçikalı futbolcu, anlaşma sağlanamayınca rotasını Fransa’ya çevirdi.

Fransız Olympique Lyon kulübü de Denayer için resmi girişimleri hızlandırıp, transferi bitirme noktasını getirdi. Lyon Başkanı Jean Michel Aulas da yaptığı açıklamada Denayer ile ilgilendiklerini doğrulayarak, “Yeni oyuncumuz, Belçika Milli Takımı oyuncusu olan ve Galatasaray ile geçen yıl şampiyonluk kazanan bir isim. Birçok önemli referansımız vardı, bu isim Jason Denayer” ifadelerini kullandı.

Aulas ayrıca Denayer’in Lyon’a geldiğini ve yakın zamanda transferin resmileşeceğini duyurdu. Lyon’un Manchester City ile anlaşmaları tamamladığı da belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:10
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Jason Denayer
  4. Olympique Lyon
  5. Fransız kulübü
  6. transfer

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