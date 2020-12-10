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Spor Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Bel ağrısı şikayeti bulunan Ryan Babel, tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:07:54 -
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 12. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile 15 Aralık Salı günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Teknik çalışmalarla devam eden idmanda pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar oynandı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlıkları süren Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Bel ağrısı şikayeti bulunan Ryan Babel, tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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