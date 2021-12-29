Galatasaray'da çok önemli gelişme: Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Son dakika bilgisine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Süper Lig'de 27 puan toplayarak taraftarını üzen sarı kırmızılılar sadece yedi maçta galibiyet sevinci yaşadı. Denizlispor'a elenen Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Gün içinde radikal kararlar alınabilir.

Burak Elmas Terim ile görüşecek!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dün akşam Denizlispor maçından sonra açıklamalarda bulunmuş ve 'Yarın başkan ile görüşeceğim. Hem kendim hem de Galatasaray'ın zarar görmesini istemiyorum' demişti. Gözler Burak Elmas ile Terim görüşmesine çevrildi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Ligde peş peşe alınan puan kayıplarından sonra Antalyaspor galibiyeti camiaya umut vermişti fakat Denizlispor'a elenilmesi o havayı dağıttı. Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe'nin yetersizliği kadro planlaması konusunda Terim'e eleştirileri beraberinde getirdi.

Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki görüşmede nasıl bir karar çıkacağı gün içinde belli olacak. Toplantıdan ayrılık kararı da çıkabilir. Devre arasında takviye ve yola devam kararı da çıkabilir.

Terim yalanlamıştı

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ün eski hocası Francesco Farioli'nin ismi Fatih Terim'in yardımcılığı için geçerken, Terim bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, gerek görürlerse teknik heyete takviye yapılacağının mesajını verdi.