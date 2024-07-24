Galatasaray'da çifte bomba! Orta saha ve sağ bek transferleri bitiyor

Süper Lig'de üst süte 2. şampiyonluğunu yaşayan şanlı Galatasaray, bu kez Avrupa'da hedefine ulaşmak istiyor. Bu doğrultıda kadrodaki eksiklikleri yıldız isimlerle doldurmayı planlayan sarı kırmızılı ekipte, gündeme gelen son isim taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde ince elenyip sık dokuyan tarafta yer alıyor.

Süper Lig'de üst süte 2. şampiyonluğunu yaşyan Cimbom, bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'da da hedefine ulaşmak için hamleler yapmaya karar verdi.

Buna göre sarı kırmızılı ekip ilk olarak Chelsea'den liralık olarak kadrosuna kattığı Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şeiklde aldı.

İç transfere öncelik veren Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.

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Forvet bölgesine takviyede bulunan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.

Kadrodaki şişkinlik ve maaş bütçesini azalatmak için sarı kırmızılı ekip, beklentileri karşılamayan isimler uygun teklifler gelmesi halinde yolları ayıracak.

EN AZ 5 FUTBOLCU YOLCU

Bu kapsamda Tete, Sergio Oliveira, Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş'ın gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Aslan, sağ beke Rennes forması giyen Guela Doue'yi transfer etmek isterken, bu transfer defterini kapattığını açıkladı. Ardından B planına geçiş yapan Galatasaray, yıldız bir isimle gündeme geldi.

TRANSFER BOMBASI

G.Saray, Dinamo Kiev forması giyen 25 yaşındaki orta saha Mykola Shaparenko'yu listesine aldı.

8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Ukraynalı yıldızın önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor.

1 yıl mukavelesi kaldığı için Aslan cüzi bir miktarda bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Dinamo Kiev'de 26 maça çıkan genç yıldız, 5 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

SAĞ BEK ARAYIŞI SON BULDU

Sağ bek arayışını sürdüren Galatasaray'da gündeme Benfica'nın 26 yaşındaki futbolcusu Alexander Bah geldi.

12 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray'ın bu transfer için Benfica'ya 12 milyon euroluk teklif götürdüğü iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

BENFİCA KARNESİ

Benfica formasını 32 maça çıkan Dinmarkalı futbolcu, 2 gol ve 4 asist yaptı.