Galatasaray'da büyük Muslera korkusu!
Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından Okan Buruk, Muslera'ya uyarılarda bulundu. Hatalı goller yediği için dikkat etmesini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Muslera'ya kart görmemesi konusunda toplantı yaptı.
Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından Okan Buruk, Muslera'ya uyarılarda bulundu. Hatalı goller yediği için dikkat etmesini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Muslera'ya kart görmemesi konusunda toplantı yaptı.
Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından Okan Buruk'un koltuğu yavaş yavaş sallanmaya başlamıştı. Bu olayların ardından ipleri eline alan Okan Buruk ilk iş olarak Muslera'yı uyardı.
KART GÖRÜRSE BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Muslera ile özel bir toplantı gerçekleştiren Okan Buruk, Uruguaylı kalecinin performansını yükseltmesini istediği öğrenildi. Ayrıca hakemlere çok itiraz ettiği için sarı kart gören tecrübeli eldivene kart görmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
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