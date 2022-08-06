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Spor Galatasaray'da büyük kriz patladı!
Spor

Galatasaray'da büyük kriz patladı!

Emre Akbaba geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Alanyaspor'dan Galatasaray'a geri dönmüştü. 10 numara transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba'nın yedek kalmak istemediği ve takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 20:37:00 -
Galatasaray'da büyük kriz patladı!

Emre Akbaba geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Alanyaspor'dan Galatasaray'a geri dönmüştü. 10 numara transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba'nın yedek kalmak istemediği ve takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. 

Galatasaray'da Emre Akbaba'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların 10 numara arayışı sonrası takımda yedek kalmak istemeyen Emre Akbaba'nın ayrılmak istediği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da 10 numara arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılılar için şu ana kadar gündeme gelen isimler ise Evander, Isco ve Oscar oldu.

10 numara pozisyonuna transfer yapmayı planlayan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın ilk 11'deki yeri tehlikeye girdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alanyaspor'da geçirmiş ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Fotospor'a göre ise; Galatasaray'da 10 numara arayışından rahatsız olan Emre Akbaba, teknik direktör Okan Buruk'a yedek kalmak istemediğini ve sürekli oynamak istediğini söyledi. 10 numara transferinin gerçekleşmesi halinde ise 29 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

 


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