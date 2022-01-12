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Spor Galatasaray'da bir istifa daha
Spor

Galatasaray'da bir istifa daha

Galatasaray Genel Sekreteri Şükrü Köksal Ünlü, genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 01:16:00 -
Galatasaray'da bir istifa daha

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından bir istifa daha yaşandı.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Şükrü Köksal Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"İstifa da Galatasaray'a hizmettir"

Yönetim kurulu ile bazı konularda derin fikir ayrılıkları yaşadığını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"İstifa gerekçem, son dönemde yönetim kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan bir şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve yönetim kuruluna sonsuz başarılar dilerim."

Sarı-kırmızılı kulüpte dün de başkan yardımcısı Rezan Epözdemir benzer gerekçelerle istifa ettiğini duyurmuştu.

Başkan Elmas'tan teşekkür

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Genel Sekreter Şükrü Köksal Ünlü'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Köksal Ünlü ile sadece yönetim kurulunda değil yıllar boyunca çok şey paylaştıklarını aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a dair hayallerim doğrultusunda beraber yola çıktık. Bu yolculukta bana hep destek oldu ve beni hiç yalnız bırakmadı. İstifa nedenlerini anlamak ve saygı duymakla birlikte yönetim kurulu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum. Tesellim, kendisinin de ifade ettiği gibi, birbirimize olan sevgi ve desteğimizin devam edeceğini bilmektir. Köksal ağabeye bu yolculukta bütün paylaştıklarımız, Galatasaray'a sunduğu başarılı hizmetler ve gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Kulübü adına teşekkür ederim."

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