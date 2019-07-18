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"Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk:"Buraya layık olduğumu göstereceğim. Uzun yıllar Galatasaray formasını terleteceğim"

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:46
"Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum"


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan transfer ettiği 24 yaşındaki kaleci Okan Kocuk, sarı-kırmızılı takımın efsaneleri arasına girmek istediğini söyledi.

Transferinin ardından GS TV'ye konuşan Okan, eline aldığı Galatasaray formasıyla ilgili, "İlk Galatasaray formam değil ama en özeli olacak. Galatasaray'a gelmek tabii ki tarif edilemez bir duygu. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Tarif edemiyorum hislerimi. Buraya gelmemle birlikte Galatasaray formasının değerini ve ağırlığını daha iyi anladım. Gerçekten transfer süreci biraz zorluydu ama Fatih Terim'e ve Abdurrahim Albayrak'a yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Beni Galatasaray'a kazandırdılar. Ben de buraya gelmek için tüm fedakarlıkları yaptım. Gerekeni yaptım diyebilirim. Şu an burada olduğum için gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bursaspor forması giyerken Türk Telekom Stadı'nda yaşadıklarını da anlatan Okan, "Bursaspor'dayken Türk Telekom Stadı'nda 1-1 biten bir maçımız olmuştu. Golü yedikten sonra öyle bir baskı gelmişti ki buradan çıkamayacakmış gibi hissetmiştik. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Daha gelmeden bana destek vermeye başladılar. Ben de onları performansımla yanıltmamak istiyorum. Çok büyük bir kulübe, çok büyük bir taraftara geldim. Bana inananları umarım yanıltmam." diye konuştu.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel'den öğrenecek çok şeyinin olduğunu vurgulayan Okan, "Elbette büyük hedefler bitmez. Ben de Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum. Şans geldiğinde de sıramı bekleyip en iyi şekilde değerlendireceğim. Buraya layık olduğumu göstereceğim. Uzun yıllar Galatasaray formasını terleteceğim." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de Okan'ın "İlk Galatasaray formam değil ama en özeli olacak." sözlerini değerlendirerek şunları kaydetti:

"Müthiş... Bu birçok şeyi ifade ediyor. Biz genelde oyuncularımıza hangi takımı tuttuklarını sormayız. Burası profesyonel bir dünya ama biz burada hala amatör bir ruhun yaşadığına inanıyoruz. Yönetici olarak o ruh için buradayız. Senin de (Okan) o ruhun bir parçası olman bizi müthiş mutlu etti."



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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 22:46
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Okan Kocuk
  4. SÜPERLİG
  5. transfer

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