Galatasaray'da bir bu eksikti! Takımın yıldızına büyük kanca...

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, Avrupa hayalini hızlı gerçekleştirecek gibi. Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresini duyurdular.

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray macerası kısa sürebilir. Sarı-Kırmızılıların sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe ile transfer yarışına girdiği ve galip çıktığı Abdülkerim Bardakcı, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi çabuk başardı.

Fanatik'in aktardığı habere göre Abdülkerim Bardakcı için devrede olan kulüpler Zenit ve CSKA Moskova. Deneyimli savunmacı için iki Rus ekibinin sezon sonunda Galatasaray'a resmi teklif sunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı'nın olası transferi Galatasaray'da stoper krizine sebep olabilir. Öyle ki sezon başında Sevilla'ya transferi direkten dönen Victor Nelsson'un da sezonun tamamlanmasıyla transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Nelsson'un ardından Abdülkerim Bardakcı'nın da Galatasaray'dan ayrılması durumunda Sarı-Kırmızılılar stoper sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir. Şampiyonluğun büyük favorisi olan Galatasaray, ipi göğüslemesi durumunda liglerin bitmesinden 1 ay sonra Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacak.

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Dolayısıyla Galatasaray'ın iki as stoperini kaybetmesi durumunda transfer için önünde çok fazla vakti olmayacak. Sarı-Kırmızılı yönetimini konuyla ilgili atacağı adımlar şimdiden merak konusu.