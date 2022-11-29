Galatasaray'da bir bu eksikti! Bu da nereden çıktı...

FIFA tescilli menajer Federico Pastorello, 2016/2017 sezonunda teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray'a gelmesinde aracılık yaptığını öne sürerek sarı-kırmızılı kulübe dava açtı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor.Sezon başında göreve getirilen ve oynattığı oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılıların son iki haftada oynanan kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından zaferle ayrılması sonrası güven tazeledi. Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i ise 7-0'lık skorlarla geçen Cimbom, Dünya Kupası arasında lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray, liglere verilen arayı fırsat bilerek transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında yoğun bir transfer dönemi geçirecek. Pek çok bölgeye takviye yapmayı planlayan Aslan, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, sarı-kırmızılıları şoke eden bir gelişme yaşandı.

PASTORELLO'DAN GALATASARAY'A DAVA

Hürriyet'e göre; teknik direktör Igor Tudor ile ekibinin 5 yıl önce G.Saray'la imzaladığı sözleşmeye aracılık ettiğini iddia eden Federico Pastorello, menajerlik ücretini alamadığı gerekçesiyle kulübe 60 bin Euro'luk (yaklaşık 1 milyon 158 bin TL) alacak davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Pastorello, G.Saray ile Tudor arasındaki sözleşmesinin imzalanması konusunda üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdi ve 180 bin Euro ücret almaya hak kazandı.

Tudor ile G.Saray arasında imzalanan sözleşmenin 15 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2018'de sona ereceğinin anlatıldığı dava dilekçesinde "180 bin Euro'luk menajerlik ücretinin ilk taksiti olan 60 bin Euro'nun kendisine ödenmesi için G.Saray'a bildirmiştir. Ancak davalı kulüp herhangi bir ödeme yapmamıştır" denildi.

Şubat 2017'de Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, Aralık 2017'de görevden alınmıştı. Sarı-kırmızılıların başında 34 maça çıkan Hırvat teknik adam, 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.