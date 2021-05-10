Galatasaray'da beklenmedik 'Falcao' şoku!
Süper Lig'in 41. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'da, kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş derbisinde attığı golle morallenen Radamel Falcao, Denizlispor kamp kadrosunda yer almadı. Radamel Falcao'nun Denizlispor maçı kadrosunda olmaması sürpriz olarak değerlendirildi. Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed de Denizlispor kafilesinde yer alırken corona virüsü yeni atlatan Etebo da kafilede yer bulamadı.
Resmi açıklama yapıldı
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosu şöyle: