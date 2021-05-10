  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türk askerinden Kosova'ya yardım
Galatasaray'da beklenmedik 'Falcao' şoku!
Alman bakan koronaya yakalandı
Kurye motosikletiyle içki satarken enselendi! Şahsa büyük ceza
Spor Galatasaray'da beklenmedik 'Falcao' şoku!
Spor

Galatasaray'da beklenmedik 'Falcao' şoku!

Süper Lig'in 41. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'da, kamp kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 19:03:00 -
Galatasaray'da beklenmedik 'Falcao' şoku!

Beşiktaş derbisinde attığı golle morallenen Radamel Falcao, Denizlispor kamp kadrosunda yer almadı. Radamel Falcao'nun Denizlispor maçı kadrosunda olmaması sürpriz olarak değerlendirildi. Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed de Denizlispor kafilesinde yer alırken corona virüsü yeni atlatan Etebo da kafilede yer bulamadı.

Resmi açıklama yapıldı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosu şöyle:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haddini aşan küstah sözler! Davutoğlu'ndan hükümete tehdit
Gündem

Haddini aşan küstah sözler! Davutoğlu'ndan hükümete tehdit

İktidarın meşru desteği olmadığını iddia eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükümeti erken seçim üzerinden tehdit etti. Davu..
Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz
Gündem

Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türklerin Kıbrıs'ı bizden koparmasına izin veremeyiz" diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Ekrem İmamoğlu’ kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Ekrem İmamoğlu’ kararı

İçişleri Bakanlığı, CHP’li İBB Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay