Galatasaray'da beklenen karar çıktı!

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Milot Rashica'nın performansı camianın beğenisini almıştı. Sezon başında Norwich'ten kadroya katılan Kosovalı yıldız için sarı - kırmızılıların planı ortaya çıktı. Galatasaray'ın Rashica'nın bonservisini almak istediği öne sürülürken, ödeyeceği iddia edilen bedel de belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamış ve Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Puanını 24'e çıkaran sarı - kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Milot Rashica'nın gösterdiği performans, taraftarların beğenisini toplamıştı.

Sarı - kırmızılıların sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'ten kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu şu ana kadar ortaya koyduğu oyunla tam not aldı.

Galatasaray Yönetimi'nin ise Rashica'nın bonservisini almak için İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlayacağı kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Rashica için 5.5 milyon euro'luk bir teklif düşünüyor.

2025'e kadar Norwich ile sözleşmesi bulunan Rashica'nın da kiralık olarak geldiği Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve kariyerini burada sürdürmek istediği bildirildi.

Rashica, takımda yapılan rotasyonların ardından sağ kanatta ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girerken, Yunus yedekler arasında oturmaya başladı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan Rashica, 2 gol kaydetti.