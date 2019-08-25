Galatasaray'da beklenen ikili sahneye çıkıyor

Roma'dan transfer edilen Steven Nzonzi, siftah yapıyor. İyi bir yaz kampı geçiren ve idmanlarda hazır görünen Fransız futbolcu, Konyaspor'a karşı ilk 11'de görev yapacak. Nzonzi'nin takıma girmesiyle Seri de ön liberodan gerçek yeri 8 numaraya geçecek.



Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Feghouli de Konya'ya karşı oynayacak. Denizli deplasmanında kırmızı kart gören Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk görev yapacak.



Belindeki ağrılar yüzünden dinlendirilen Belhanda'nın bu hafta riske edilmesi beklenmiyor. Belhanda'nın yerine Jimmy Durmaz formaya en yakın isim.