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Spor Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı
Spor

Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 19:52:00 -
Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı

Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı. Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ilişkin son durumu paylaştı.

Galatasaray’da 25 Mayıs’ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum sarı renkli pusula ile yarışacak.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. RAMS Park’taki Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Aydın Özbek (6602) ve Bedii Süheyl Batum (6806) arasında renk seçimine gidildi.

Dursun Aydın Özbek’i temsilen Metin Öztürk, Bedii Süheyl Batum’u temsilen ise Rezan Epözdemir renk seçiminde hazır bulundu.

Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda Dursun Aydın Özbek kırmızı, Bedii Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

 
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