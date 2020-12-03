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Spor Galatasaray'da başantrenörlük görevine Ömer Uğurata getirildi
Spor

Galatasaray'da başantrenörlük görevine Ömer Uğurata getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:54:01 -
Galatasaray'da başantrenörlük görevine Ömer Uğurata getirildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ömer Uğurata getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018'den bu yana sarı-kırmızılı ekipte yardımcı antrenörlük görevini yürüten Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Antrenörlük kariyerine 2001'de başlayan Ömer Uğurata, Beykozspor, İTÜ ve Darüşşafaka'nın yanı sıra milli takımların çeşitli kategorilerinde görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda, bu sezon istenilen sonuçların alınamaması üzerine 10 Kasım'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

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