  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı için sınırlı sayıda loca satışına başlandı
Spor

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı için sınırlı sayıda loca satışına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:25:09 -
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı için sınırlı sayıda loca satışına başlandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için sınırlı sayıda loca satışına başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı karara istinaden sınırlı sayıda loca satışına başlandığı, loca kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyircinin kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, loca satışından önce taraftarların Passolig kartlarının süresini uzatması gerektiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında localarda uyulması gereken kurallara da dikkat çekildi.

Locaların açık ve kapalı alanlarında mesafeye özen gösterilmesi, ateşi 37,8 ve üzerinde olan taraftarların stada alınmayacağı kaydedildi. Localarda maske kullanılması gerektiği ve konuk takım taraftarlarının ise localara alınmayacağı ifade edildi.

TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıklamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'den Türkiye talimatı!
Dünya

Sisi'den Türkiye talimatı!

Mısır'da darbeci Sisi'nin bölgede yayın yapan medya kuruluşlarına Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberler yapmama talimatı verdiği ..
İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı
Dünya

İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolu şirketine ait bir uçağın ilk kez İsrail hava sahasını kullanmasını İsrail Ulaştırma Bak..
15.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay