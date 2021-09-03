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Spor

Galatasaray'da ayrılık vakti!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Türkiye'de transfer ve tescil döneminin sona ermesine sayılı günler kala Aslan, Halil Dervişoğlu'nun kadrosuna kattı. Mevcut kadroda yüksek maaşlı isimlere veda etme planı olan sarı-kırmızılı kulüp Falcao ile yollarını ayırırken bir yıldıza daha veda edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 12:31:00 -
Galatasaray'da ayrılık vakti!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Türkiye'de transfer ve tescil döneminin sona ermesine sayılı günler kala Aslan, Halil Dervişoğlu'nun kadrosuna kattı. Mevcut kadroda yüksek maaşlı isimlere veda etme planı olan sarı-kırmızılı kulüp Falcao ile yollarını ayırırken bir yıldıza daha veda edilecek.

Aslan'da performansıyla bir türlü istenileni veremeyen Radamel Falcao ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcü futbolcuyla vedalaşıldığını resmi hesaplarından duyurdu.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Hollandalı tecrübeli futbolcu Ryan Babel de sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Fatih Terim'in takımında düşünmediği Hollandalı yıldız için artık sona gelindi. Ryan Babel'e şimdiden Süper Lig'den talip bulunuyor. Kasımpaşa tecrübeli futbolcuya talip olduğunu bildirdi.

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