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Spor Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:32:00 -
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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