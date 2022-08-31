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Spor Galatasaray'da Arda Turan kararını verdi!
Spor

Galatasaray'da Arda Turan kararını verdi!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı. 35 yaşındaki Arda'nın yakın zamanda hazırlanan özel bir kliple futbola veda etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:38:00 -
Galatasaray'da Arda Turan kararını verdi!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı. 35 yaşındaki Arda'nın yakın zamanda hazırlanan özel bir kliple futbola veda etmesi bekleniyor.

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Arda Turan 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Geçen sezon Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen Arda bu sezon herhangibir takımla anlaşmamıştı.

Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan yıldız isim kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda futbola veda ettiğini hazırlanmakta olan özel bir kliple açıklayacak.

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi.

2011 yılında 13 milyon euroya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

UEFA Kupası kazandı

Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

Barça'da 4 kupa kazandı

Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli yıldızımız 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

100 kez milli oldu

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadroyla harikalar yaratan Arda Turan 100 kez A Milli Takım forması giydi ve 17 gollük performans ortaya koydu.

Futbolu Galatasaray formasıyla bıraktı

Barcelona sonrası Başakşehir'le 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Arda Turan son 2 sezondur yuvası Galatasaray'a döndü.

Arda'nın kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor.

 

 

 


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