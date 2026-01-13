Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!

Galatasaray’da Süper Kupa yenilgisinin ardından ara transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Dursun Özbek’in, özellikle orta saha transferi için yönetime geniş yetki verdiği öğrenildi.

Süper Kupa sonrası frene basan Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, ara transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha için A kalite bir isme açık çek verildi.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, ara transfer için kurmaylarına açık çek sundu, “Ne gerekiyorsa yapalım” talimatı verdi. UEFA Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı yeni bir mali yük içine girmek istemeyen sarı-kırmızılıların bir numarası, Fenerbahçe’ye kaybedilen Süper Kupa’nın ardından strateji değişikliğine gitmişti. Galatasaray’ın en iyi olması için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağını gösteren Başkan Özbek, ekibiyle yaptığı değerlendirme toplantısında ekibine güvence verdi.

"NE GEREKİYORSA YAPALIM"

Galatasaray Başkanı’nın, “Ne gerekiyorsa yapalım” diyerek, sarı-kırmızılılarda yaşanan düşüşe nokta koymayı planladığı vurgulandı. Bu strateji değişikliği sonrası sarı-kırmızılıların özellikle orta saha transferinde muslukları açacağı belirtildi.

Limit sorunu bulunmayan sarı-kırmızılıların, A kalite bir ismi mutlaka renklerine bağlamak istediği ifade edildi. Fabian Ruiz, Pape Gueye, Onyedika, Ederson, Ugarte, Teun Koopmeiners, Neves gibi isimleri radarına alan Galatasaray’ın, bu liste dışında da önemli oyuncularla temasta olduğu belirtildi. Başkan Dursun Özbek’in verdiği açık çek sonrası girişimlerin hız kazanacağı bildirildi. CimBom, eldeki mevcut kadronun iskeletini de koruyarak Şampiyonlar Ligi’nden çıkmayı amaçlıyor.