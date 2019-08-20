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Galatasaray'da alarmlar 19:05'e kuruldu!

Transferi yılan hikayesine dönen Kolombiyalı yıdız futbolcu Radamel Falcao için Galatasaray taraftarı her gün saat 19.05’e alarm kuruyor. Twitter üzerinden binlerce Galatasaray taraftarı Falcao ile ilgili sabırsızlıklarını dile getiriyor.

20 Ağustos 2019 Salı 21:16
Galatasaray'da alarmlar 19:05'e kuruldu!

 

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Transfer döneminin başından itibaren Fransa ve Türkiye arasında adeta mekik dokuyan Galatasaraylı yöneticilerden bir türlü beklenen resmi açıklama gelmedi. Geçtiğimiz günlerde “Ben artık Galatasaray’ın oyuncusuyum ve kendimi riske atmak istemiyorum” diyerek Metz maçına çıkmadığı iddia edilen Radamel Falcao ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu açıklamasının bugün yapılacağı iddia edildi.

Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı paylaşılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Falcao ile Fransa’da yaptığı görüşme sonrasında Falcao ile çekilen fotoğrafın basına ve sosyal medyaya sızmasından sonra transferle ve sızan fotoğrafla ilgili olarak Abdurrahim Albayrak “Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun. O fotoğraf yanlışlıkla dışarıya verildi ve çok üzüldüm.” ifadelerini kullanmıştı. Fakat Monaco kulübü ile bonservis konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtilirken bu sorun çözülür çözülmez açıklamanın yapılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:16
  1. Aydın
  2. Galatasaray
  3. Radamel Falcao
  4. Monaco

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