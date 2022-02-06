  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf
Spor

Galatasaray'da Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor'la 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 'Nasıl çıkacağız bu işin içinden?' diyerek kötü gidişatı özetledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:22:00 -
Galatasaray'da Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf

Son 13 maçta yalnızca 1 galibiyeti olan sarı-kırmızılıların en skorer ismi Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İyi çalıştık"

Gerçekten bilmiyorum. 10-15 gün gayet iyi çalıştık. Yoğun tempo yaptık. Maça iyi hazırlandık. Rakibin iyi kurarak çıktığını biliyorduk. Bunlara da çalıştık. Eğer iyi çıkarlarsa, oyunu iyi kurarlarsa ne yapacağımızı da iyi çalışmıştık. İkinci yarı bunu gayet iyi yaptık. Rakibi tuttuk. Çıkmasını istedik ve oyun kurmalarını engelledik ondan sonra.

"Çok çalışıyoruz"

Baktığınız zaman 1-1 ile buradan ayrılıyoruz. İstediğimiz yerde değiliz. Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar kötü bir noktadayız ki... Hepimiz bunun farkındayız. Herkes de bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Sahaya çıktığımızda istediklerimizi yapamıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz ama sahaya yansıtamıyoruz.

"Çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz"

Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum gerçekten. Ancak, çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay