  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Adem Büyük'ün sözleşmesi feshedildi
Spor

Galatasaray'da Adem Büyük'ün sözleşmesi feshedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:30:50 -
Galatasaray'da Adem Büyük'ün sözleşmesi feshedildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 10 bin 508 lira tutarında tazminat ödenerek, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük, forma giydiği 34 resmi maçta 11 gol kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor

Ulusal Mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye’ye karşı Rusya’dan bir hamle geldi. Rusya, Hafter saflarında savaşacak askerler için aylık 2..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı