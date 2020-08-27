Galatasaray'da 10 yıl sonra bir ilk! Muslera olmayacak

Geçtiğimiz sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kaçıracak. Böyle sarı-kırmızılı ekipte 10 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek.

Galatasaray, 2010 - 2011 sezonundan bu yana ilk kez yeni sezonun ilk müsabakasına Fernando Muslera olmadan çıkacak.

Galatasaray'da tarihe adını altın harflerle yazdıran Uruguaylı file bekçisi Muslera, yaşadığı sakatlık nedeniyle gelecek sezonun ilk yarısında sahada olamayacak

Yabancı sınırlanmasından dolayı 2020 -2021 sezonun ilk devresinde lisansı da çıkarılmayacak olan Fernando Muslera, 2011 yılında başlayan Galatasaray serüveni boyunca Süper Lig'de oyanan ilk maçları kaçırmadı.

Sarı-kırmızılı takım 10 yıl aradan sonra Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'dan yoksun yeni sezona başlayacak.

Galatasaray'da en son 2010 - 2011 sezonunun ilk mücadelesinde o dönem yedek kaleci olarak görev yapan Aykut Erçetin forma giymişti.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda ise Fatih Öztürk ile Okan Koçuk arasında rekabet var. İki kaleci de bu süreçte kendini göstermek için mücadele veriyor.