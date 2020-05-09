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Spor

Galatasaray'a yeni golcü: Ahmed Musa

Transferde ince eleyen sık dokuyan Galatasaray, Al Nasr forması giyen Nijeryalı golcü Ahmed Musa için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:39:00 -
Galatasaray'a yeni golcü: Ahmed Musa

CSKA Moskova’da oynadığı dönemde Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan, Leicester City’ye 19.5 milyon Euro’ya satılmasının ardından da sonraki yıllarda istenmeye devam eden Nijeryalı yıldız, bu kez Aslan olabilir. 2018’de Leicester’dan Al Nasr Riyad’a 16.5 milyon Euro’ya transfer olan Ahmet Musa, Avrupa’ya dönmek istiyor. Nijerya basınına göre bu isteğini kulübüne de söyleyen 27 yaşındaki hücumcu, kiralık olarak ayrılabilir. Suudi Arabistan ekibiyle 2022’ye kadar kontratı süren Ahmed Musa için Galatasaray’ın oyuncuya teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Hem kanat hem forvet

Bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol, 5 asistlik performans gösteren Ahmed Musa, her iki kanadın yanı sıra ileri uçta da görev yapıyor. Nijerya basınının yanı sıra Suudi Arabistan’da da çıkan haberlerde Galatasaray’ın yaz aylarında somut adım atıp resmi teklif sunacağı belirtildi.

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