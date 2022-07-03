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Spor Galatasaray'a sürpriz isim..
Spor

Galatasaray'a sürpriz isim..

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, savunma, orta saha ve forvet hattına yapacağı transferler için çalışmalarını hızlandırırken menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe bir çok isim öneriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 19:09:00 -
Galatasaray'a sürpriz isim..

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, savunma, orta saha ve forvet hattına yapacağı transferler için çalışmalarını hızlandırırken menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe bir çok isim öneriliyor.

Bu isimlerden biri de eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban… Genoa 28 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istiyor. Genoa gelecek sezon Serie B'de oynayacağı için bazı oyuncularla yolları ayırıp maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.

Takvim’e göre, Ganalı forvetin menajeri, oyuncusunu Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'e sundu. Ergün, durumu Okan Buruk'a iletti. Buruk'un bu teklife vereceği cevaba göre transfer şekillenecek.

Ekuban, Trabzonspor formasıyla ortaya koyduğu performansla büyük iz bırakmıştı. İtalya kariyerinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Ekuban, tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor ve bunun için de menajerine talimat verdi.

Caleb Ekuban, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 83 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 12 asiste imza attı. Ekuban, santfor bölgesi dışında forvet arkası, sağ ve sol kanat da görev alabiliyor.

 


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