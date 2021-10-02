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Spor Galatasaray'a Romanya'dan haber var
Spor

Galatasaray'a Romanya'dan haber var

Galatasaray'ın Rumen yıldızları Olimpiu Morutan ve Cicaldau'ya milli davet geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 17:56:00 -
Galatasaray'a Romanya'dan haber var

Galatasaray 'a bu sezon transfer olan Olimpiu Morutan ve Cicaldau, Romanya'nın Almanya ve Ermenistan'a karşı oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Sarı Kırmızılı ekipte forma giyen Olimpiu Morutan, ilk kez Romanya Milli Takımı'ndan davet aldı. Morutan'ın yanı sıra Galatasaray'da forma giyen Cicaldau, Gaziantepli Alin Tosca ve Alexandru Maxim de aday kadroya çağrılan isimler arasındalar

İşte Romanya'nın aday kadrosu:

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