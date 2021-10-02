Galatasaray'a Romanya'dan haber var
Galatasaray'ın Rumen yıldızları Olimpiu Morutan ve Cicaldau'ya milli davet geldi.
Galatasaray 'a bu sezon transfer olan Olimpiu Morutan ve Cicaldau, Romanya'nın Almanya ve Ermenistan'a karşı oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.
Sarı Kırmızılı ekipte forma giyen Olimpiu Morutan, ilk kez Romanya Milli Takımı'ndan davet aldı. Morutan'ın yanı sıra Galatasaray'da forma giyen Cicaldau, Gaziantepli Alin Tosca ve Alexandru Maxim de aday kadroya çağrılan isimler arasındalar
İşte Romanya'nın aday kadrosu: