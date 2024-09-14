Galatasaray'a neden gelmedi?

EMİRCAN KIŞLACIK- Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Casemiro'nun neden Galatasaray'a gelmediği belli oldu.

Dün itibariyle yaz transfer dönemi sona erdi. Galatasaray, birçok yıldız ismi kadrosuna katmayı başardı. Ancak transfer listesinde yer alan isimlerden biri, Casemiro'ydu. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunu transfer etmek için uzun süre çalışmalarını yürüttü. Ancak İngiliz basını, transferin neden gerçekleşmediğine dair flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Casemiro, Florya'nın kapısından geri döndü. İşte

Yaz transfer dönemi dün gece itibariyle resmen kapandı. Galatasaray son olarak kadrosunda Roland Sallai'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray, transfer dönemi boyunca pek çok isimler görüştü. Bu isimlerden biri Casemiro'ydu. Uzun bir süre yakın temasta bulunulan ancak transferi gerçekleştirilemeyen Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde bir ukde olarak kaldı.

Performansıyla kendi taraftarı tarafından eleştirilen Casemiro, Manuel Ugarte'nin transferinin ardından forma şansı iyice azaldı. Adı yaz boyunca Galatasaray'la anıldı. Hatta yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyordu.

Futbolcunun yüksek maliyetli maaşından kaynaklı transferin kolay olmayacağı belirtilirken, sarı - kırmızılılar oyuncuyu 1 yıllığına kiralamayı düşündüğü iddiaları her gün manşetlerde yer alıyordu.

Ancak uzun süre uğraşılmasına rağmen bu transfer gerçekleşmedi. Casemiro'nun, Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi hakkında İngiliz basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Atılan iddiaya göre Brezilyalı ön libero Perşembe günü geç saatlerde Galatasaray'a kiralık olarak gönderilme teklifini reddetti.

Footballinsider247'ın haberine göre; 32 yaşındaki oyuncu, United ile kiralık anlaşmasının şartları konusunda anlaşmaya varılmasının ardından ilk etapta Galatasaray'a transferi kabul etti.

Ancak Casemiro son anda fikrini değiştirdi ve cuma günü kapanacak olan transfer döneminden bir gün önce transferden vazgeçti.