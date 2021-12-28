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Spor Galatasaray'a mı gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması
Spor

Galatasaray'a mı gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

İsmi Galatasaray ile anılan Mario Balotelli için Adana Demirspor'dan resmi açıklama geldi. Başkan Murat Sancak, Galatasaray'dan herhangi bir teklif ulaşmadığını, ancak 10 milyon euroluk öneriyle her şeyin değişebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:34:00 -
Galatasaray'a mı gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

Sezon başında Adana Demirspor'a imza atan dünya yıldızı Mario Balotelli, her geçen gün ritmini yukarıya taşıyor. Gençlik dönemine göre çok daha olgun, takımını yönlendirici ve kontrollü yapısıyla herkesi şaşırtan Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın radarında olduğu konuşuldu.

Paylaşımları kuvvetlendirdi

İtalyan golcünün Fatih Terim paylaşımları söylentileri kuvvetlendirdi. Beyaz TV'ye bağlanan Murat Sancak, Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı.

"10 milyon euroyu getiren olursa görüşürüz"

Başkan Murat Sancak, 10 milyon euro fiyat biçtiklerini belirterek, "Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmedi. Balotelli'nin Fatih Terim'e saygısı var. Paylaşımı ondan. 10 milyon euroyu getiren olursa görüşürüz. Balotelli'nin şu anda Türkiye'de bir takımda oynama ihtimali yok" dedi.

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