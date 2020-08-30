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Spor Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu
Spor

Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:47:00 -
Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'dan kiraladığı Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın yeni adresi Premier Li ekibi Fulham oldu. Fulham 26 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Ayrıca Galatasaray'ın da tekrar oynamasını istediği Lemina, transferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

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