Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'dan kiraladığı Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın yeni adresi Premier Li ekibi Fulham oldu. Fulham 26 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Ayrıca Galatasaray'ın da tekrar oynamasını istediği Lemina, transferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.