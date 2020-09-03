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Spor Galatasaray'a komik Falcao teklifi
Spor

Galatasaray'a komik Falcao teklifi

Porto, yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Falcao için teklifte bulundu. Portekiz ekibi; yıldız ismi bedelsiz olarak kiralamak için harekete geçerken transferde son kararı tknik direktör Fatih Terim verecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:50:00 -
Galatasaray'a komik Falcao teklifi

Yeni sezon öncesi transfer arayışlarını devam eden Galatasaray'da yönetim, bir yandan da gönderilecek futbolcular üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz sezon 60 milyon euro olan maaş bütçesini 40 miyon euroya düşürmeyi amaçlayan Galatasaray, Feghouili ve Belhanda gibi maliyeti yüksek olan futbolcularla görüşüyor.

Sarı-kırmızılı takımdan senelik yıllık 5 milyon euro para alan Radamel Falcao için sürpriz bir teklif geldi.

Ze Luiz ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Portekiz ekibi, Galatasaraylı Falco'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Komik teklif

Porto formasıyla büyük başarılara imza atan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu yeniden kadrosuna dahil etmek isteyen Portekiz takımı, transfer stratejisini belirledi.

Sarı kırmızlılarla 2 yıllık daha sözleşmesi olan Radamel Falcao'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Portekiz ekibi, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi amaçlıyor..

Galatasaray'a maaliyeti 6 milyon euroyu buluyor

Galatasaray'da bonuslar dahil olmak üzerek yaklaşık 6 milyon euro maaş alan (Net maaş: 5 milyon euro) Kolombiyalı yıldız, "maaş indirim" teklifine de henüz olumlu bir geri dönüş yapmadı.

Bu maaliyetlere rağmen geçen sezon toplam 24 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giymeyen Falcao için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

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