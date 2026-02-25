  • İSTANBUL
Galatasaray'a kök söktüren takıma FIFA'dan şok ceza

Süper Lig’de haftayı lider Galatasaray galibiyetiyle kapatan Konyaspor’a FIFA’dan dev ceza geldi. FIFA, Konyaspor’un transfer tahtasını kapattı; Süper Lig’de transfer yasağı alan kulüp sayısı üçe yükseldi.

Trendyol Süper Lig’de haftayı Galatasaray galibiyetiyle kapatan Konyaspor’a FIFA’dan kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı kulübün transfer tahtası kapatıldı.

DOSYA ÇÖZÜLENE KADAR YENİ TRANSFER YOK

Radyospor’un haberine göre FIFA, Konyaspor’un ilgili dosyadaki sorunu çözene kadar kadrosuna yeni oyuncu katmasına izin vermeyecek. Bu sezon teknik direktörlük görevine Recep Uçar ve Çağdaş Atan’ın ardından İlhan Palut’u getiren Konyaspor, böylece transfer engeli alan kulüpler arasına katıldı.

 

SÜPER LİG’DE ÜÇÜNCÜ KULÜP

Konyaspor, bu kararla birlikte Süper Lig’de transfer tahtası kapalı olan üçüncü ekip oldu. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor’a da benzer bir ceza veren FIFA, daha önce Antalyaspor’a da transfer yasağı uygulamıştı. Eylül ayından bu yana transfer yapamayan Antalyaspor’un çözmesi gereken 7 dosyası bulunduğu belirtildi.

HATAYSPOR’A DA CEZA

FIFA ayrıca 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor’un da transfer tahtasını kapattı.

