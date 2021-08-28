Galatasaray'a güzel haber! Falcao'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Kolombiyalı oyuncudan kurtuluyor. Takımda istenmeyen adam hâline gelen golcü futbolcu ABD’den Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı.



Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ABD’den Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı.

Başka bir isim alınacak

Galatasaray son olarak Morutan’ı transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Sarı kırmızılılar UEFA gruplarına 2 Eylül’de listeleri vermeden ilk on bir seviyesinde iki ismi daha renklerine katmak amacında. Ancak şu ana kadar dokuz resmi transfer yapan Aslan kadrosundan da bazı yıldızları yollamak zorunda. Gidecek listesinin en başında da Radamel Falcao var. Burak Elmas’ın açıkladığına göre Kolombiyalı yıldızın Cimbom’a senelik maliyeti 9,5 milyon dolar yani yaklaşık 8 milyon euro.

Aradaki farkı ödeyin

Geçtiğimiz haftalarda oyuncunun menajerine Falcao’ya kulüp bulması talimatı verilmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine sözleşmesinin son senesindeki 35 yaşındaki yıldız, uzun süredir kendisiyle ilgilenen Inter Miami ile görüşmelere başladı. Amerikan takımıyla prensipte anlaşan Falcao, Galatasaray’dan aradaki ücret farkını talep ediyor. Eğer Aslan bu noktada Falcao ile uzlaşma sağlayabilirse birkaç gün içinde hem yabancı kontenjanında hem de harcama limitinde önemli bir yer açmış olacak.