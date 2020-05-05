  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray'a genç yetenek: Elayis Tavşan

Genç futbolculara yönelik çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 19 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan için girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:51:00 -
Galatasaray'a genç yetenek: Elayis Tavşan

Transferde yetenekli ve gelecek vaat eden isimlere yönelen Galatasaray, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan için harekete geçti.

Genç yetenek adım adım Galatasaray'a

2001 doğumlu olan Elayis Tavşan, Hollanda U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 17 kez forma giydi. Sağ kanatta oynamasına karşın sol ayaklı bir oyuncu olan Elayis Tavşan'ın bonservisi için Sparta Rotterdam kulübüne 500 bin Euro civarında bir para ödenmesi planlanıyor.

Elayis Tavşan sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı