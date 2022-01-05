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Spor Galatasaray'a Brezilyalı orta saha
Spor

Galatasaray'a Brezilyalı orta saha

Süper Lig'de devre arasına lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde giren Galatasaray, transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:20:00 - 2022-01-05 20:21:12
Galatasaray'a Brezilyalı orta saha

Süper Lig'de devre arasına lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde giren Galatasaray, transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı. Cimbom, sezon başından bu yana sorun yaşadığı orta saha bölgesini kaliteli ve direkt katkı sağlayacak bir futbolcuyla doldurmak istiyor.

Galatasaray, şu anda boş statüde yer alan Brezilyalı orta saha Fernando Lucas Martins için harekete geçti. Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle pazarlıklara başladı.

 

Son olarak Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'da ter döken Fernando, yaklaşık 6 aydır herhangi bir takımla anlaşmadı. Fırsat transferi olarak görülen 29 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'da oynamak istediği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan ön libero, 2019-2020 sezonunda Çin ekibinde 22 maçta forma giydi ve 4 gol 2 de asist kaydetti.

Kariyerinde Gremio, Shakhtar, Sampdoria ve Spartak Moskova gibi takımlarda da boy gösteren Sambacı, Rus ekibi Moskova'dan 9.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Beijing Guoan'a transfer olmuştu. 

 

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