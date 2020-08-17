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Spor

Galatasaray'a bir darbe de Feghouli'den

Mali sorunlarla boğuşan Türk kulüplerinde biri olan Galatasaray’a bir darbe de Sofiane Feghouli'den geldi. Futbolcunun alacakları için verdiği süre dolduğu için FIFA’ya başvurduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 02:15:00 -
Galatasaray'a bir darbe de Feghouli'den

Cezayir basını tarafından verilen bilgilere göre, Nisan ayından bu yana alacakları tahsil edemeyen Sofiane Feghouli’nin Galatasaray’a tanıdığı sürenin dolmasının ardından FIFA'ya başvurduğu söylendi. Feghouli ayrıca alacaklarında indirime gitmek istemediğini yönetime bildirdi.

İddiaya göre Galatasaray’ın Feghouli’ye istediği kulube gidebileceğini söyledi. Futbolcuya Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın 4,5 milyon euro'luk teklif yaptığı ancak bunu kabul etmediği söyleniyor.
Habere göre Feghouli'nin Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul edeceği belirtiliyor.

İtalyan kulüpleri sıraya girdi

İtalya'dan Fiorentina, Sampdoria ve Genoa'nın da Feghouli’ye talip olduğu söylentiler arasında.

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