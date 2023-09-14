Galatasaray'a Bayern Münih'ten futbolcu
Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Bayern Münih'ten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.
Futbola Heidenheim altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Bayern Münih'in alt yaş gruplarında forma giydi.