  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek

Tarih belli, tebligatlar gönderildi: Ve Kılıçdaroğlu 'sanık' sıfatıyla yargılanacak

Dünyaca ünlü banka dolar tahminini duyurdu! Beklenmedik rakam

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel iddiasına ilişkin ilk defa konuştu!

Reuters'ten yeni iddia: Bir yıl geçti, iki ülke Ankara ve Moskova gaz merkezinde tam anlaşamadı!

Dalga mı geçiyorsun sen Ümit?

F-35'lerin satışına onay verdiler! Bir değil, iki değil, tamı tamına 25 tane gönderiyorlar

Canan Karatay'dan ''Her öğün tüketin'' uyarısı: Faydalarına inanamayacaksınız!

Ukrayna, Donetsk'te bir köyü Rusya'dan geri aldığını duyurdu! Dünya şokta

Yer: İstanbul Havalimanı… Uçağı kaçırmak isteyen üç eylemciyi özel harekatçılar yakaladı
Spor Galatasaray'a Bayern Münih'ten futbolcu
Spor

Galatasaray'a Bayern Münih'ten futbolcu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 22:02:00 -
Galatasaray'a Bayern Münih'ten futbolcu

Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Bayern Münih'ten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Futbola Heidenheim altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Bayern Münih'in alt yaş gruplarında forma giydi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23