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Spor Galatasaray'a Arjantinli savunma geliyor!
Spor

Galatasaray'a Arjantinli savunma geliyor!

Savunmaya takviye yapması gündeme gelen Galatasaray'ın Ajax'tan Lisandro Magallan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 21:10:00 -
Galatasaray'a Arjantinli savunma geliyor!

Savunmaya takviye yapması gündeme gelen Galatasaray'ın Ajax'tan Lisandro Magallan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Bir ara stoper alacağı konuşulan Galatasaray 'da gündeme flaş bir isim geldi. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax forması giyen Lisandro Magallan'ı Sarı-Kırmızılılar'ın istediği yazıldı.

Haberde, 1 senelik kontratı kalan Arjantinli futbolcunun gönderilecekler listesinde yer aldığı belirtildi. Bu sezon 2 maçta 20 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın, transferin son günlerinde bir atak yapabileceği öne sürüldü.

Geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht forması giyen Magallan'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

LISANDRO MAGALLAN KİMDİR?

27 Eylül 1993 doğumlu futbolcu 28 yaşında. Magallan Milli Takım kariyerinde Arjantin'in 20 yaş altı takımında 1 kere forma giydi.

Magallan'ın en büyük özellikleri ise topu oyuna sokması ve ikili mücadelelerdeki yüksek kazanma oranı olarak öne çıkıyor.

 

 

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